Bursaspor - Aydınspor 1923 Maçının Ardından

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda sahasında Aydınspor 1923 ile 1-1 berabere kalan Bursaspor'da, taraftarlar takımı uzun süre protesto etti.



Bursaspor Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Maçla ilgili söylenecek çok şey var. Geçtiğimiz hafta biz 10 kişi kaldık yenildik. Bugün rakip 10 kişi kalmasına rağmen kazanamadık. Aydın'ı tebrik etmek lazım. Bazı futbolcuların bildiğimiz şeyleri tekrardan bir kez daha görmek bizi üzdü. Şimdi ikinci yarıya iyi hazırlanmak için çalışmalar başlayacak. Takımızla ilgili eksik ve fazlaları görüp harekete geçeceğiz. Gidecekler belli. Bunları ne oyuncularımla ne de yönetimle paylaşmadım. O nedenle açıklama yapmam doğru olmaz" dedi.



Zeminle ilgili olarak sorulan bir soruya ise Hamzaoğlu, "Zeminle ilgili bizimde taleplerimiz var. Zemin istediğimiz gibi değil. Düzeleceğe de benzemiyor. Üzücü. Bu sezon böyle geçecek. Sezon sonu yenilenme olacak diye düşünüyoruz. Antrenman sahası ile de sıkıntılar var. Orada hemen başlanacak" diye yanıtladı.



ARSLAN: 1 PUANA SEVİNDİK



Aydınspor Teknik Direktörü Mahmut Arslan, "İnanılmaz ağır bir saha vardı. Çocuklar inanılmaz oynadı. Ellerinden gelenin fazlasını sahaya yansıttılar. Takdire şahan mücadele ettiler.. Onları tebrik ediyorum. Hava şartları neticesinde oyun mücadeleye göndü. Puan aldığımız için sevinçliyiz" dedi.



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Cemal EKENTOK- Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA