Bursaspor Artık Mutlu Topçu'ya Emanet

BURSASPOR Kulübü, yeşil beyazlı takımı çalıştırması için Mutlu Topçu ile anlaştığını açıkladı.



Yeşil beyazlı kulübün internet sitesinden yönetim kurulu imzalı yapılan açıklamada, bir süredir Bursaspor menfaatleri gözetilerek yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonucu teknik direktör konusunda kararın verildiği belirtilerek, şöyle denildi:



"İhtiyacımız olan aidiyet ve Bursaspor geleneklerine hakim bir ekip ile futbol takımımızın yönetimini sayın Mutlu Topçu'ya emanet ediyoruz. Mutlu hocamızın yardımcısı olarak da ülkemizin ilk prolisans sahibi antrenörlerinden Gökhan Geylani görev yapacak. Ayrıca tüm camianın sevgisini kazanmış olan Ivan Ergiç'de yeni oluşumda yer alma teklifimizi kabul etmiştir."



Mutlu Topçu ile bugün saat 15.00'te Özlüce Tesisleri'nde imza töreni düzenleneceği bildirildi. - Bursa