Bursaspor Akhisar Hazırlıklarını Tamamladı

BURSASPOR, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamladı.



Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Takım halinde yapılan ısınma koşularıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Yeşil beyazlılar antrenmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi.



Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, öğle saatlerinde karayolu ile Manisa'ya gidecek, kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.



SİNAN BAKIŞ'A DOĞUM GÜNÜ



Bursaspor'da Sinan Bakış'ın 23'üncü yaş günü bugün antrenman öncesi soyunma odası çıkışında kutlandı. Sinan Bakış'a pastasının ilk dilimini Merter Yüce takdim etti.



- Bursa