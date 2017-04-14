Bursaspor, Akhisar Hazırlıklarını Sürdürdü

BURSASPOR, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Takım halinde yapılan ısınma koşularıyla başlayan antrenman stretching ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 pas pres çalışması yapan takımımız son bölümde ise taktik çalışma yaptı.



Sakatlıkları bulunan Pablo Martin Batalla, Ertuğrul Ersoy ve Mert Örnek takımdan ayrı düz koşu yaptı. Yeşil beyazlılar yarın 13.00'de U21 takımı ile yapacağı antrenman maçıyla Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.



