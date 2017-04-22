Bursaspor, Akhisar Belediyespor'un Konuğu
SÜPER Lig'de Bursaspor 28'inci hafta karşılaşmasında pazar günü 13.30 Manisa'da, Akhisar Belediyespor'un konuğu olacak.
SÜPER Lig'de Bursaspor 28'inci hafta karşılaşmasında pazar günü 13.30 Manisa'da, Akhisar Belediyespor'un konuğu olacak.
Ligin 27'nci haftasında Kardemir Karabükspor'u sahasında 3-0 mağlup ederek rahat bir nefes alan yeşil beyazlılar, deplasmanda karşılaşıcağı Akhisar Belediyespor mücadelesinden de 3 puan almayı hedefliyor. Yarinki maçta Bursaspor en büyük kozları, kaptan Batalla, genç golcü Kubilay Kanatsızkuş ile uzun bir sakatlık döneminden çıkan Bogdan Stancu olacak.
HAKEM SERKAN ÇINAR
Yarın saat 13.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan Akhisar Belediyespor karşılaşmasını İstanbul Bölgesi hakemlerinden Serkan Çınar yönetecek. Yardımcıları İsmail Şencan ve Erdem Bayık. Dördüncü hakem ise Erkan Özdamar. Serkan Çınar bugüne kadar Bursaspor'un 9 maçında görev yaptı. Bu müsabakalarda yeşil beyazlılar 5 galibiyet alırken, 3 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Çınar, en son geçtiğimiz sezon deplasmanda oynanan ve 3-3 biten Osmanlıspor maçını yönetmişti.
ÜSTÜNLÜK BURSASPOR'DA
Süper Lig'de iki takım bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda Bursaspor 4, Akhisar Belediyespor ise 3 galibiyet alırken, 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Bursaspor 18 gol atarken, kalesinde ise 16 gol gördü. İki takım bu sezon lig ve kupada 3 kez karşı karşıya geldi. İki maç beraberlikle sonuçlanırken, Bursa'daki kupa maçında Akhisar Belediyespor Bursaspor'u 4-1 yenmişti. - Bursa