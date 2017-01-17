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Bursaspor-Akhisar Belediyespor maçının ardından

Akhisar Belediyespor Teknik direktörü Tolunay Kafkas'ın açıklamaları

Bursaspor yardımcı antrenörü Fuat Buruk'un açıklamaları Maçın ardından

Bursaspor Yardımcı Antrenörü Buruk:

"Kazanmak istiyorduk ancak kazanacak oyunu ortaya koyamadık.*

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Kafkas:

"Kazandığımız için mutluyuz"

Bursaspor Yardımcı Antrenörü Fuat Buruk, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. hafta maçında sahalarında 4-1 kaybettikleri Akhisar Belediyespor karşılaşmasıyla ilgili "Kazanmak istiyorduk ancak kazanacak oyunu ortaya koyamadık" dedi.



Buruk, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmada yeni transfer olan, ligde fazla süre alamayan oyunculara şans verdiğini kaydetti.



Maçın sonucunun istedikleri gibi olmadığına dikkati çeken Buruk, şunları söyledi:



"Rakibimiz bizden iyiydi ve sahadan 4-1 galip ayrıldılar. Kazanmak istiyorduk ancak kazanacak oyunu ortaya koyamadık. Bu maçta maç eksiği olan ve yeni gelen oyuncuların katkısı önemliydi ama istediğimizi alamadık. John'un ciddi bir sakatlığı var, daha da ciddi olabilirdi. Hakem sert oyuna izin verdi. Kupadan elenmek bizim için üzüntü verici. Daha bir maçımız var ama fazla beklentimiz kalmadı. Kupa Avrupa'ya gitmenin bir ayağıydı. İşi son maça bıraktık."



Buruk, yeni transferler ve sakatlıktan kurtulan oyuncuların takıma katılımıyla daha iyi olacaklarını ifade ederek, "Biz hala ligin 5'incisiyiz ve yapılacak takviyelerle ligi daha iyi yerde bitireceğimizi düşünüyorum." görüşünü iletti.



Bir gazetecinin, "Yenilgiyi tam olarak neye bağlıyorsunuz?" sorusunu Buruk, "Yeni gelecek oyuncular ve sakatların iyileşmesiyle bir çıkış yaşayacağımızı düşünüyorum. Geçen Trabzonspor maçında kaybettik ama kötü oynamadık. Bizim takım çok daha iyi olacak. Bizim hedefimiz daha iyi olup, maç kazanıp daha yukarılara çıkmak" diye konuştu.



Akhisar Belediyespor cephesi



Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise Bursaspor gibi bir takımı deplasmanda yenmenin özgüvenlerini arttırdığını söyledi.



İki takımın da kendileri açısından kritik bir maç oynadığını aktaran Kafkas, "Diğer maçın sonucuna göre gruptan lider çıkma ihtimalimiz var. Bu maçta az süre alan oyuncularıma şans verdim. Onlara çok güveniyordum. Kazandığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.



Kafkas, oyuncularının maçtaki performansından memnun olduğunu aktararak, "Bursa gibi bir takımı deplasmanda yenmek özgüvenimizi arttırdı. Bursaspor'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum." dedi.