Bursaspor, Akhisar Belediyespor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Kulübün sitesinden yapılan açıklamaya göre, Özlüce Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mutlu Topçu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.



Takım halinde yapılan ısınma koşularıyla başlayan idman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Yeşil beyazlı oyuncular antrenmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi.



Akhisar Belediyespor maçı hazırlıklarını tamamlayan takım, bugün kara yoluyla Manisa'ya gidecek kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.



Öte yandan Bursaspor'un genç oyuncusu Sinan Bakış'ın 23'üncü yaş günü antrenman öncesi soyunma odası çıkışında kutlandı. Doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Bakış'a pastasının ilk dilimini tecrübeli futbolcu Merter Yüce takdim etti.