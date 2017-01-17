Bursaspor - Akhisar Belediyespor: 1-4 (Ziraat Türkiye Kupası)





STAT: Bursa Büyükşehir Belediyesi



HAKEMLER: Serkan Tokat (xx), Erdem Bayık (xx), Oğuz Terzi (xx)



BURSASPOR: Mert Günok (xx)- Boban Jovic (xx), Şamil Çınaz (xx) (Dk.46 Ertuğrul Ersoy (xx)), Tomas Sivok (xx), Onur Atasayar (xx), Merter Yüce (xx), Ricardo Faty (xx) (Dk.46 Cristobal Jorquera (xx)), Josua John (x) (Dk.65 Kubilay Kanatsızkuş xx), Pablo Batalla (xx), Yonathan Del Valle (x), Deniz Yılmaz (x)



AKHİSAR BELEDİYESPOR: Fatih Öztürk (xx)- Muğdat Çelik (xx), Ricardo Vaz Te (xxx), Soner Aydoğdu (xx) (Dk.11 Custodio Castro (xx), Tolga Ünlü (xx), Hasan Ali Adıgüzel (xx), Abdou Sissoko (xx) (Dk.77 Miguel Lopez xx), Alper Uludağ (xx), Miral Samardziç (xx), Olcan Adın (xx) (Dk.72 Onur Ayık xx), Kadir Keleş (xx)



GOLLER: Dk.21 Deniz Yılmaz, (Bursaspor), Dk.2, 38, 68 (P), 87 Ricardo Vaz Te (Akhisar Belediyespor)



SARI KARTLAR: Batalla, Ertuğrul (Bursaspor), Miral Samardziç, Alper Uludağ, Vaz Te (Akhisar Belediyespor)



Ziraat Türkiye Kupası G Grubu karşılaşmasında Bursaspor, sahasında Akhisar Belediyespor'a 1-4 yenildi. Maça damga vuran Akhisar Belediyesporlu Vaz Te 4 gol atarak takımını galibiyete taşıdı.



2.Dakikada Ricardo Vaz Te, ani gelişen atakta sol kanattan kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Vazte önce kaleciyi ardından defans oyuncusu Şamil'i de geçip topu boş kaleye gönderdi. 0-1



11.dakikada sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında Boban Jovic'in ortasında defans topu uzaklaştırdı. Dönen topa Merter gelişine sert vurdu, topu kaleci Fatih son anda kornere çeldi.



21.dakikada Bursaspor atağında Akhisar Belediyespor ceza sahasında oluşan karambol sonrasında top Onur Atasayar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Fatih çeldi. Dönen topu Deniz Yılmaz boş kaleye gönderdi. 1-1



28.dakikada Bursaspor atağında soldan Del Valle arka direğe ortaladı. Josua John gelişine vurdu, top auta çıktı.



38.dakikada Akhisar Belediyespor atağında Muğdat sol kanattan ceza sahasındaki Vaz Te'nin önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-2



67.dakikada ara pası ile kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Vaz Te uygun durumdaki Muğdat'ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda top Ertuğrul'un eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Vaz Te kendisinin ve takımının üçüncü golünü kaydetti. 1-3



83.dakikada Del Valle'nin getirip ortaladığı topa Batalla iyi yükselip kafayı vurdu, top az farkla auta çıktı.



87.dakikada Muğdat'ın pası ile ceza sahası dışında buluşan günün yıldızı Vaz Te, düzgün bir vuruşla maçtaki dördüncü golünü kaydetti. 1-4



Maç sırasında Bursasporlu taraftarlar yönetimin alehine tezahurat yaparken Teknik Direktör HAmza Hamzaoğlu'nu istifaya çağırdı.



