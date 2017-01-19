Bursaspor-Adanaspor Maçının Biletleri Yarın Satışa Çıkacak

Bursaspor'un Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Adanaspor ile yapacağı maçın biletleri yarın satışa çıkacak.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarlar maç biletlerini Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı gişeleri, Bursaspor Katlı Otoparkı, passolig bilet gişeleri ile passolig internet sitesi ve aktif satış noktalarından alabilecek.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği güney kale arkası 124. Blok'a verdiği bloke cezası nedeniyle Trabzonspor karşılaşmasını bu tribünden takip eden taraftarların kombine kart sahibi taraftarlar, Adanaspor karşılaşmasını stattan izleyemeyecek. Kombine kart sahipleri, haklarını bloke cezası almayan kişilere transfer edebilecek.



Biletler, VIP 1 ve 2. balkon 200, batı alt tribün 100, doğu alt tribün 50, doğu üst tribün 40, güney kale arkası (Teksas) 20, TOFAŞ tribünü 20 ve misafir tribün 26 liradan satılacak.