Bursaspor, Adanaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Akhisar Belediyespor'a sahasında 4-1 mağlup olan yeşil beyazlılar ara vermeden, cumartesi akşamı 19.00'da kendi sahasında oynayacağı Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı.



Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde özlüce tesislerinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra yarı sahada 1'e 1 hücum savunma çalışması yapan oyuncularımız son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Dün oynanan müsabakada 45 dakikadan fazla forma giyen oyuncular antrenmanı kondisyon salonu ve havuzda gerçekleştirdi.



- Bursa