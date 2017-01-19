Bursaspor'a İkinci Akaryakıt İstasyonu

Büyükşehir Belediye Meclisi, Mudanya Yolu'nda mülkiyeti Bursaspor'a ait bir arazinin akaryakıt istasyonu olarak düzenlenmesi kararını oy birliğiyle aldı. Bursaspor'a ilk akaryakıt istasyonunu 2014 senesinde tahsis ettiklerini, ikincisini de bugün meclisten geçirdiklerini belirten Başkan Recep Altepe, "Kulübe ciddi destek anlamına gelen bu karar, kuruluşunun yıldönümünde Bursaspor yönetimine hediyemiz olsun" dedi.



Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ocak ayı olağan toplantısı yapıldı. Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın da katıldığı toplantıda; mülkiyeti kulübe ait Çağrışan'daki arazinin akaryakıt istasyonu olarak düzenlenmesine yönelik madde oy birliğiyle geçti. Bursa'da toplu taşıma araçlarından gece saat 22: 00'dan sonra faydalanan kadınların istedikleri noktada inebilmelerine imkan tanıyan kararın da alındığı toplantıda, rutin meclis gündeminin yanı sıra 72 önerge görüşüldü.



Bursaspor için akaryakıt onayının verilmesinin ardından açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, alınan kararın hayırlı olmasını diledi. Yaptığı konuşmada Bursaspor'un Bursa'nın en değerli markası olduğunu vurgulayan Recep Altepe, "Bu mecliste sadece Bursaspor için akaryakıt istasyonu geçirdik. Başka bir örneğimiz yok. Yeni akaryakıt istasyonu da yönetime sene-i devriye hediyemiz olsun" diye konuştu.



Büyükşehir Belediyesi olarak kulübün her zaman için arkasında olduklarını ve destekleyici çalışmaların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da artarak devam edeceğini söyleyen Başkan Recep Altepe, "Artık Bursaspor'dan Avrupa'da başarılar bekliyoruz. Meclis tamamen arkanızda" şeklinde konuştu.



Mecliste söz alan Bursaspor Başkanı Ali Ay ise, kulübe kalıcı gelir anlamına gelen akaryakıt istasyonu sebebiyle meclis üyelerine teşekkür etti. Daha önce Büyükşehir Stadyumu'nun 10 yıllığına kulübe kiralandığını, fakat Recep Altepe'nin girişimleriyle kiralama yılının 29'a çıkartıldığını kaydeden Ali Ay, "Göreve geleli tam bugün tam bir sene oldu. Bize çok büyük müjde verdiniz. İnşallah ikinci benzin istasyonumuzu da sizlerin desteğiyle açarız" ifadelerini kullandı. Bursaspor'un şu anda 250 milyon TL'lik nakde ihtiyacı bulunduğunu ve alınan kararın sıkıntının giderilmesinde oldukça önemli olduğunu vurgulayan Ay, "Hepinizden Allah razı olsun. Büyükşehir belediye başkanımız, toplam 5 tane yapacağına dair söz verdi. İnşallah 5.'sinde de gelir, burada konuşma yaparım" açıklamasında bulundu. - BURSA