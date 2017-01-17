Bursasapor–akhisar Belediyespor Soyunma Odaları

BURSASPOR Yardımcı Antrenörü Fuat Buruk, 4-1 kaybedilen Akhisar Belediyespor maçına ilişkin olarak, "Kazanmak istiyorduk ancak kazanacak oyunu ortaya koyamadık" dedi.



Buruk, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmada yeni transfer olan, ligde fazla süre alamayan oyunculara şans verdiğini kaydetti. Maçın sonucunun istedikleri gibi olmadığına dikkati çeken Buruk, şunları söyledi:



"Rakibimiz bizden iyiydi ve sahadan 4-1 galip ayrıldılar. Kazanmak istiyorduk, ancak kazanacak oyunu ortaya koyamadık. Bu maçta maç eksiği olan ve yeni gelen oyuncuların katkısı önemliydi, ama istediğimizi alamadık. John'un ciddi bir sakatlığı var, daha da ciddi olabilirdi. Hakem sert oyuna izin verdi. Kupadan elenmek bizim için üzüntü verici. Daha bir maçımız var ama, fazla beklentimiz kalmadı. Kupa Avrupa'ya gitmenin bir ayağıydı. İşi son maça bıraktık."



Buruk, yeni transferler ve sakatlıktan kurtulan oyuncuların takıma katılımıyla daha iyi olacaklarını ifade ederek, "Biz hala ligin 5'ncisiyiz ve yapılacak takviyelerle ligi daha iyi yerde bitireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.



Bir gazetecinin, "Yenilgiyi tam olarak neye bağlıyorsunuz?" sorusunu Buruk, "Yeni gelecek oyuncular ve sakatların iyileşmesiyle bir çıkış yaşayacağımızı düşünüyorum. Geçen Trabzonspor maçında, bence kaybettik ama kötü oynamadık. Bizim takım çok daha iyi olacak. Bizim hedefimiz daha iyi olup, maç kazanıp daha yukarılara çıkmak" dedi.



AKHİSAR BELEDİYESPOR CEPHESİ



Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise Bursaspor gibi bir takımı deplasmanda yenmenin özgüvenlerini arttırdığını söyledi. İki takımın da kendileri açısından kritik bir maç oynadığını aktaran Kafkas, "Diğer maçın sonucuna göre gruptan lider çıkma ihtimalimiz var. Bu maçta az süre alan oyuncularıma şans verdim. Onlara çok güveniyordum. Kazandığımız için mutluyuz" değerlendirmesinde bulundu.



Kafkas, oyuncularının maçtaki performansından memnun olduğunu aktararak, "Bursa gibi bir takımı deplasmanda yenmek özgüvenimizi arttırdı. Bursaspor'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" dedi. - Bursa