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Bursalılar Yağmura Hazırlıksız Yakalandı

Bursalılar Yağmura Hazırlıksız Yakalandı

Bursa’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Bursalılar Yağmura Hazırlıksız Yakalandı

Bursa'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Yetkililerin günler öncesinden uyardığı yağmur akşam saatlerinde Bursa'ya düştü. Ani bastıran yağmur karşısında hazırlıksız yakalanan vatandaşlar metro ve otobüs duraklarına sığındı. Bazı vatandaşlar ise ıslanmamak kendini gazeteyle korumaya çalıştı. Yağmurun Bursa'da 5 gün boyunca etkiliği olacağı bildirildi. - BURSA

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