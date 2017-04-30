Bursalılar, Çanakkale Şehitleri'ni Unutmadı

ÇANAKKALE Savaşları'nda en fazla şehit veren illerden Bursa, zaferin 102'nci yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde şehitlere vefa için tek yürek oldu. 150 otobüsle Çanakkale'ye çıkarma yapan 7 bin Bursalı, şehitlerini, gurur, şükran ve dualarla andı.



Çanakkale Savaşı'nda 6-8 Ağustos 1915'te kahramanca çarpışan ve iki Tugay gücüne ulaşan İngiliz kuvvetlerini Karakol Dağı ve Kireçtepe'de durdurup, Grup Komutanlığını Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı Anafartalar Grubu'nun kuzey yanını koruyan Gelibolu ve Bursa Jandarma taburlarının üç bölüğündeki şehitlerin yer aldığı bölgeye, savaş devam ederken 1915'te bugünkü şehitlik yapılmıştı.



Boş mermi kovanlarından yapılan bir anıtın da bulunduğu ve günümüze ulaşan orijinal şehitliklerden biri olan Kireçtepe Şehitliği'ndeki anıt önünde ulu önder Atatürk'ün çekilen bir fotoğrafı da önemli bir belge olarak tarihe not olarak düşülmüştü.



Kahraman şehitlere vefa borcunu ödemek için Bursa Büyükşehir Belediyesi de Bursa Garnizon Komutanlığı işbirliğiyle zaferin 100'üncü yılında şehitliği yeniden düzenledi. Çalışmalar kapsamında, sismik çalışmayla tespit edilen mezarların yeri ortaya çıkarıldı. Tescilli mevcut şehitlik alanının orijinal hali korunarak, şehitliğin etrafında dairesel olarak gezinti yapılabilecek şekilde yürüyüş yolu yapıldı. Şehitliğe, Miralay Mustafa Kemal'in birliği ziyareti sırasında çekilmiş fotoğrafı da konuldu.



Zaferin 100'üncü yılında yaklaşık 5 bin Bursalı'nın katıldığı duygusal bir törenle ziyarete açılan şehitlik, bu yıl yine ziyaretçi akınına uğradı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'ecdada saygı' etkinliği kapsamında 150 otobüsle Bursa'dan yola çıkan 7 binin üzerinde Bursalı, kahraman atalarını bu yıl da gurur, gözyaşı ve dualarla andı.



Anma törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile 7 bine yakın Bursalı katıldı.



Çanakkale'de 1. Dünya Savaşı'nın en kritik mücadelelerinden birinin verildiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Burada destan yazan, 'Çanakkale geçilmez' diyen ve bunu kahramanca gösteren, vatan sevgisi, bayrak sevgisi neymiş, bir vatan nasıl savunulurmuş, bunu dünyaya gösteren, dünya tarihine mührünü vuran kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.



VEFA BORCUMUZU ÖDEMEYE ÇALIŞIYORUZ



Osmanlı devletinin kurucuları Osman ve Orhan Gazi'den Kurtuluş Savaşı ile destan yazan Atatürk'e ve canlarını seve seve bu vatan için veda eden ecdadı saygı ve minnetle andıklarını belirten Başkan Altepe, ecdada olan vefa borcunu ödeyebilmek için de tarihi ve kültürel miras yatırımlarına ağırlık verdiklerini söyledi. Balkan coğrafyasında Çanakkale Kireçtepe'ye kadar nerede bir ecdat yadigarı varsa oraya el uzattıklarını kaydeden Başkan Altepe, "Kurtuluş Savaşı ile ilgili Bursa'mızdaki 12 şehitlik ile 93 tarihi mezarı ayağa kaldırdık. Dünya tarihinin yeniden yazıldığı, düşman çizmesinin ülkemize girmemesi için, bu ülkenin bağımsız kalması için seve seve ölüme giden bu kahraman ecdadımızı da unutmadık" diye konuştu.



GURUR VE HÜZÜN



Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu da konuşmasına, "Bugün tarihimizin gurur dolu, bir o kadar da hüzünlü anını birlikte yaşamak için burada bulunuyoruz" diyerek başladı. Çanakkale savaşlarının Türk tarihinde olduğu kadar dünya tarihine de altın harflerle yazıldığını ifade eden Hacıoğlu, "Küçücük bir yarım adada onbinlerce düşman askerine karşı kahramanlık destanı yazılmıştır. Bu savaşta en büyük katkıyı Bursa şehri vermiştir ve Bursa en çok şehit veren il olmuştur. Bursa şehirde kolluk kuvveti görevi gören 979 yiğit vatan evladını cepheye göndermiş, Kireçtepe ve Gelibolu taburlarıyla birlikte 27 binlere varan düşmana amansızca mücadele etmiş ama geçit vermemiştir" dedi.



Konuşmaların ardından şehitlerin ruhuna topluca dua edip, şehitliğe fidan diken protokol üyeleri, daha sonra şehitliğe gezip, mezarlara karanfil bıraktı.



- Bursa