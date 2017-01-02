Bursalı Uzman Çavuş El Bab'daki Operasyonda Ağır Yaralandı

Bursalı Tankçı Uzman Çavuş Serdar Çetin, Fırat Kalkanı harekatı kapsamında El Bab'da yapılan operasyonda ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı harekatı kapsamında El Bab'da görevli 26 yaşındaki Uzman Çavuş Serdar Çetin, 1 Ocak Pazar günü DAEŞ'li teröristlerin attığı havan mermisiyle ağır yaralandı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Çetin'in akrabaları olayı duyar duymaz oğullarının yanına gitti. Kahramanmaraş 2'nci Zırhlı Tugayı'nda görev yaptığı öğrenilen Çetin'in sosyal medyadan 25 Aralık günü El Bab'da olduğunu ifade ederek, "Her şeyin bir intikamı vardır elbet. Gecenizi aydınlatmak boynumun borcudur Allah var gam yok" şeklinde paylaşım yaptığı görüldü. - BURSA