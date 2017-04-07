Bursalı Şirketler İhracat Maratonunda

Bursalı firmalar Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (Ur-Ge) projeleri ile dünyaya açılmayı sürdürüyor.



10 Ur-Ge projesiyle 170 milyon TL'ye ulaşan kaynağı Bursalı şirketlerin kullanımına sunduklarını ifade eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Dünyanın ilk 10 ekonomisine girmek için katma değerli üretim ve ihracatla küresel arenada güçlü olmak zorundayız" dedi.



BTSO'nun yürüttüğü Ur-Ge projelerinden toplam 287 firma doğrudan yararlanıyor. Ur-Ge programlarıyla birlikte düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonları da firmaların ihracatını artırıyor. Sektör temsilcileri, ABD, Güney Afrika, Brezilya, BAE, Azerbaycan, Almanya, Bulgaristan, Avusturya, Fas ve Rusya olmak üzere 13 yurt dışı organizasyonunda ihracatını güçlendirme fırsatı yakaladı.



Ur-Ge kapsamında düzenlenen alım heyeti organizasyonları da firmaların yabancı iş adamlarıyla buluşmasına imkan sağlıyor. Geçen yıl bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında yapılan alım heyeti organizasyonuna 20 ülkeden 150 yabancı firma temsilcisi katıldı. Eylül ayında da tekstil sektörüne yönelik düzenlenen alım heyetine ise 23 ülkeden 200 firma temsilcisi Bursa iş dünyası ile bir araya geldi.



26 Nisan'dan itibaren alım heyetlerinin adresi Bursa olacak. Gıda sektör temsilcilerine dönük yapılacak faaliyetin ardından mayıs ayında tekstil, temmuz ayında da bebe ve çocuk konfeksiyonu alım heyeti programları da sektörlerin ihracat odaklı büyümesini güçlendirecek.



BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin ihracata dayalı kalkınma hedefleri doğrultusunda Bursa iş dünyasının rekabetçi ve ihracatçı kimliğine güç katmak için çalıştıklarını kaydetti. Başkan Burkay, Küresel Fuar Acentesi ve Ticari Safari Projesi'nin yanı sıra hali hazırda devam eden Ur-Ge projelerinin Bursalı şirketlerin dünyaya açılmasına rehberlik ettiğini vurguladı. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörüne yönelik ilk Ur-Ge projesinde üye firmaların ihracatlarını yüzde 116 büyütmesinin Ur-Ge projesinin başarısının göstergesi olduğunu açıklayan İbrahim Burkay, yapılan bu çalışmalarla yeni ihracatçılara da yol gösterdiklerini anlattı. - BURSA