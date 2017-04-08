Bursalı Şehidin Adı Memleketinde Yaşayacak

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Bursalı Uzman Çavuş Zeki Uğur'un ismi, Büyükorhan ilçesinde okula ve pazar yerine verildi.



Büyükorhan Merkez Ortaokulu'na Uzman Çavuş Zeki Uğur'un ismi verildi. Törene şehidin ailesi, Büyükorhan Kaymakamı Muhammed Kaya, Belediye Başkanı Hasan Taş ve protokol mensupları katıldı. Öte yandan pazar yerine de şehidin ismi verildi. Büyükorhan halkı, "Şehidin isminin yaşatılması bizi sevindirdi" dedi. - BURSA