Bursalı Romanlar "Evet" Diyor

Bursa'da yaşayan Roman vatandaşlar, 16 Nisanda yapılacak referandum da "evet" diyeceklerini açıkladı.



Bir araya gelen Romanlar, 16 Nisanda gerçekleşecek anayasa değişikliği referandum unda "evet" diyeceklerini ilan etti. Romanların yoğunlukta oturduğu Meydancık meydanında bir araya gelen Romanlar, mevlit okutarak referandum da evet diyeceklerini açıkladı. "Vatanımız, milletimiz ve geleceğimiz için evet diyeceğiz" diyen Romanlar, "Referandumda evet için tam destek veriyoruz" dediler.



Bursa Roman Kültür Derneği Başkanı İlhan Göçük, "Biz evet diyerek daha güzel günler görmek istiyoruz. Bursa'daki Romanlar olarak 16 Nisan anayasa değişikliği referandum unda evet diyeceğiz" dedi. - BURSA