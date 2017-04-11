Bursalı Öğrenciler Doğal Enerji Sistemlerini İnceliyor

Bursa Orhaneli A. Necati Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 7 öğrenci ve 1 öğretmen 'Yenilenebilir Enerji Santralleri (YES) İçin Pano Montörlüğü Staj' kapsamında Almanya'ya geldi.



Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) Erasmus+ projesi kapsamında 3 hafta sürecek olan proje için Almanya'nın Ludwigshafen ve Mannheim şehirlerinde incelemelerde bulunacak olan öğrenciler, öğretmenleri Ali Osman Argın ile kültürel geziler de yapacak.



Öğrencilere proje kapsamında refakat edecek olan öğretmen Ali Osman Argın, konu ile ilgili olarak İHA'ya yaptığı açıklamada; bu hareketlilik projesinin öğrencilerin istihdam imkanlarının artmasının yanı sıra Türkiye'nin mesleki eğitim kalitesinin yükselmesine olumlu katkı yapacağını belirtti. - LUDWIGSHAFEN