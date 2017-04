Bursalı Dr. Çakmak'a ABD'den 'Bilimsel Mükemmeliyet' Ödülü

BURSA'nın Mustafakemalpaşa İlçesi Devlet Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Altuğ Çakmak, geçen yıl kalp kapakçığı kireçlenmesi ile ilgili yaptığı çalışmasıyla ABD'den aldığı iki ödülün ardından, bu kez aynı ülkeden 'Bilimsel Mükemmeliyet' ödülü aldı.



Türk Kardiyoloji Derneği tarafından önceki yıl, 'Türkiye'nin en iyi ikinci genç kardiyologu' seçilen 35 yaşındaki Dr. Hüseyin Altuğ Çakmak, geçen yıl nisan ayında ABD'nin Chicago kentinde düzenlenen ve dünyanın kardiyoloji alanındaki en prestijli kongresi olan 'American College of Cardiology' (ACC 2016) Kongresi'nde, 'Kalsifik aort darlığı' olarak da adlandırılan aort kapağı kireçlenmesine bağlı darlık konusunda yaptığı çalışmayla Türkiye'den giden tüm bildiriler içerisinde birinci, Ortadoğu'dan giden tüm bildiriler içerisinde ise ikinci oldu.



ÖDÜLÜNÜ GEÇEN AY ABD'DE ALDI



Bilimsel başarılarını sürdüren Dr. Çakmak, bu kez Amerika Kardiyoloji Koleji tarafından verilen en yüksek bilimsel mükemmeliyet unvanı olan 'Fellow of the American College of Cardiology (FACC)' unvan ve ödülünü almaya hak kazanan tek Türk uzman doktor oldu. Dr. Çakmak'a ödülü ve belgesi, geçen ay Amerika Birleşik Devletleri başkenti Washington'da yapılan törenle Amerika Kardiyoloji Koleji Başkanı tarafından verildi.



Bu ödülün, her yıl Amerika Kardiyoloji Koleji yönetim ve denetleme kurulu tarafından adayların o zaman kadarki kardiyoloji alanında yapmış olduğu bilimsel eser, ödül, tanınmışlık, yurtdışı tecrübesi, referanslar, kardiyovasküler alanda yapmış olduğu bilimsel katkı gibi zor ve değerli kriterlerin toplam olarak değerlendirilmesiyle az sayıda kişiye verildiği belirtildi.



ARŞTIRMAYA DEVAM



Ödül törenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ndeki görevine dönen Dr. Çakmak, Bilimsel araştırma ve projelerine büyük bir hızla devam edeceğini, kardiyoloji alanına yeni katkılar yapacağını ve bilimsel çalışma ve hayatına üniversite gibi akademik ortamlarda devam etmek istediğini söyledi.



Dr. Çakmak, Ulusal ve uluslararası alanda bilimsel çalışma ve başarılarını destekleyen Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Rüstem Aşkın'a da teşekkür etti.



Dr. Çakmak'ı başarıları nedeniyle kutlayan Bursa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Rüstem Aşkın, "Genç yaşta uzmanlık derecesine sahip olan ve ilçe hastanemizde görev yaparken bu unvana hak kazanması, ülkemiz adına ayrı bir gurur kaynağımız olmuştur" dedi.



- Mustafakemalpaşa