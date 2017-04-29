Bursalı Dağcılar "Yunanistan'ın Zirvesi"Ne Tırmandı

MİRAÇ KAYA - Bursalı iki dağcı, Yunanistan'ın en yüksek noktası olan 2 bin 917 metre yüksekliğindeki Olimpos Dağı'nın zirvesine tırmandı.



Yunanistan'ın kuzeyindeki Tesalya ve Orta Makedonya bölgeleri arasında kalan dağın "Mitikas" zirvesine tırmanırken zorlu kayalık, karlı ve buzlu parkurları aşan Bursalı dağcılar, zirve yolculuklarını vücutlarına monte ettikleri küçük kameralarla kaydetti.



Uludağ Dağcılık Kulübü (ULUDAK) Başkanı İsmet Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zirve tırmanışını gerçekleştirmeden önce Selanik'e giderek Atatürk'ün evini ziyaret ettiklerini söyledi.



"Orada bayrağımızı dalgalandırdık"



Şentürk, tırmanış öncesi araçla 950 metre rakıma kadar ilerledikten sonra yürüyerek ve tırmanarak Olimpos Dağı'nın 2 bin metre seviyelerinde bulunan dağ evine, 4 saatte ulaştıklarını aktardı.



Hava soğuk ve sisli olmasına rağmen zirveye hareket ettiklerini anlatan Şentürk, "Yolda ilerledikçe her yeri yoğun bir sis kapladı. Hiçbir yeri göremedik. Rotayı da şaşırıp önce yanlışlıkla başka bir kulvara girdik. Daha sonra fark edip geri döndük ve doğru kulvardan devam giderek Mitikas zirvesine zorlu ama zevkli, güzel bir tırmanış yaparak orada bayrağımızı dalgalandırdık. Güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.



"Çok etkileyici bir görüntüsü var"



Olimpos Dağı'nın, teknik tırmanış anlamında da dağcılar açısından çok keyifli bir bölge olduğunu dile getiren Şentürk, şöyle devam etti:



"Biz de Yunan bayrağıyla birlikte iki ülkenin dostluğu adına bayrağımızı dalgalandırmış olduk. Biz Türk dağcıları da bütün komşu ülkelerle bu tür etkinlikleri yapmayı arzu ediyoruz. Yunanlılar ile de bu tür faaliyetlere ortak olarak imza atabiliriz. Bildiğimiz kadarıyla mitolojide 12 spor tanrısının buluşma noktası olduğu anlatılır. Bu hikayeleri dinlediğimizde de dağın böyle bir efsanevi havası var. Olimpos Dağı, Balkanların çok özel ve güzel bir dağıdır. Çok etkileyici bir görüntüsü var."



Şentürk, Olimpos Dağı'nın topoğrafik yapısının, alışkın oldukları dağlara göre çok farklı olduğuna işaret ederek, "Dağın son bölümü kayalık, kar ve buz tırmanışları gerektiren bir yapısı var. Biz o kadar olduğunu tahmin etmiyorduk ama gittiğimizde zor koşulları görünce hem zorlu tırmanış karşısında hem de bunu başarmanın verdiği mutlulukla oradan güzel bir anıyla döndük." ifadelerini kullandı.