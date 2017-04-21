Bursalı Börekçiden "Yeni Türkiye" Pastası
Bursalı börek ustası, Türkiye’nin mega yatırımlarını anlatan dev pasta yaptı.
Bursalı börek ustası, Türkiye'nin mega yatırımlarını anlatan dev pasta yaptı.
Bursa'da yaptığı işlerle gündemden düşmeyen börek ustası Hasan Acar, şimdi de hükümetin icraatlarının anlatıldığı dev bir pasta yaptı. 3 metre boyunda 60 santimetre genişliğinde Türkiye haritası üzerine şeker hamuru ile hizmetleri resmeden Hasan Acar, pastanın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne götürüleceğini ifade etti.
Geniş bir ekiple bu çalışmayı tamamladıklarını dile getiren Hasan Acar, "Geçen yıl 23 Nisan'da cumhurbaşkanımızla beraber dünya şeklinde pasta yapmıştık. Türkiye'yi de haritaya kendisi koymuştu. Bu sene de birçok ülkeden ve 81 ilimizden çocuklar 23 Nisan'da külliyeye gelecek. Biz de ülkemize yapılan hizmetleri çocuklarımıza bu şekilde göstermek istedik" dedi.
57 kilo şeker, 70 kilo un ve bin küsur yumurta ile pastayı hazırladıklarını söyleyen Acar, "Türkiye haritası üzerinde hizmetleri sıraladık. 3 metreye 60 santimetre ebadındaki Türkiye haritası üzerine Mersin Şehir Hastanesi'nden hızlı trene, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Marmaray'a kadar birçok projeyi buraya stajyer kardeşlerimizin yardımıyla resmettik" şeklinde konuştu. - BURSA