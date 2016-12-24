Bursalı 300 Firma 150 Milyonluk Destekle Dünya ile Yarışıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) üyelerine uluslararası alanda rekabet gücü kazandırmak amacıyla geliştirdiği Ur-Ge Projeleri kapsamında yaklaşık 300 firma 150 milyonluk destekle dünya pazarlarında boy gösteriyor. Ekonomi Bakanlığı'nın sağladığı desteklerden yararlanan ilk sektörlerden biri olan bebe çocuk konfeksiyoncuları, 2016 yılının 10 aylık döneminde ihracatını yüzde 116 artırmayı başardı.



BTSO, uzay, savunma ve havacılık, raylı sistemler, makine, kimya, gıda, tekstil, kompozit, yenilenebilir enerji ve bebe çocuk konfeksiyonu sektörlerinin uluslararası alanda daha güçlü bir konuma ulaşması adına toplamda 10 Ur-Ge projesi geliştirerek Ekonomi Bakanlığı'nın onayına sundu.



Bakanlığın başarılı bularak onayladığı her bir proje için 4,5 milyon dolara kadar destek verdiği sektörlere toplamda 150 milyon liralık bir kaynak sağlanmış oldu. 10 Ur-Ge projesinde yer alan yaklaşık 300 firma, söz konusu kaynağı, eğitim, danışmanlık, yurt dışı fuar ve tanıtım faaliyetlerinde kullanmaya başladı. Ur-Ge üyeleri 2016 yılı boyunca 7 yurt dışı fuar organizasyonu, 11 eğitim ve danışmanlık programı ve 3 alım heyeti etkinliğine katıldı.



Küresel arenada yeni iş ağları



Proje katılımcısı firmalar, Almanya, Fransa, Güney Afrika, Amerika, Fas, Azerbaycan ve Bulgaristan'da düzenlenen; bebe-çocuk konfeksiyonu, kimya ve uzay, havacılık ve savunma sektörlerindeki prestijli fuarlarda yer alırken, küresel arenada da yeni iş ağları oluşturdu. Aynı zamanda tekstil ve bebe-çocuk konfeksiyonu sektörlerinde yurt dışından önemli üretici ve ithalatçı firma yetkililerini Bursa'ya getirerek proje katılımcısı firmalarla aynı masada buluşturan BTSO, Bursa'nın söz konusu sektörlerdeki potansiyelini tüm dünyaya göstermesini sağladı.



Bebe çocuk konfeksiyonuna 30 milyon lira



BTSO'nun hazırladığı ilk Ur-Ge projelerinden biri olan bebe - çocuk konfeksiyonu sektörünün ihracat başarısı dikkat çekti. Sektörün 2016 yılının ilk 10 aydaki ihracatı yüzde 17 artarken, ilk bebe - çocuk konfeksiyonu Ur-Ge projesinde yer alan 34 firmanın ihracatı yüzde 116 arttı. Bebe - çocuk konfeksiyonu sektörünün üretim merkezi konumunda bulunan Bursa'da ilk Ur-Ge projesinin başarısı, aynı alanda 39 firmanın katılımıyla ikinci Ur-Ge Projesinin de gerçekleştirilmesini sağladı. Böylece 73 firma, toplamda 30 milyon TL'yi aşkın destekten yararlanma imkanına kavuşmuş oldu.



"Sektörlerimizin gücüne güç kattık"



BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, en fazla Ur-Ge projesi geliştiren ve bu projeleri aynı anda yürüten tek kuruluş olduklarını ifade ederek, sektörlerin gücüne güç katmayı hedeflediklerini söyledi. Hazırladıkları ilk Ur-Ge projeleri arasında yer alan bebe - çocuk konfeksiyonu sektörünün uluslararası alanda da gelişimi adına gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan Başkan Burkay, "Bu yılın ocak ayında 5 yıllık bir aranın ardından Bursa'da Junioshow Fuarı'mızı gerçekleştirdik. 44 ülkeden 24 bin profesyonel ziyaretçi, firmalarımızın sergilediği ürünleri yakından inceledi. Düzenlediğimiz alım heyetleriyle sektör temsilcilerimizi uluslararası alıcılarla buluşturduk. Ur-Ge kapsamındaki firmalarımız, ABD, Güney Afrika ve Almanya'daki pazarlarda boy gösterdi. Yaklaşık 80 ülkeden 8 bin 500 kişilik alım heyetini Bursa'da üyelerimizle buluşturduğumuz Ticari Safari projemiz kapsamında da yaklaşık 500 yabancı alıcıyı Ur-Ge üyelerimizle bir araya getirdik. Tüm bu çalışmaların neticesinde de Ur-Ge kapsamındaki firmalarımızın ihracatı yüzde 116 arttı" dedi.



Junioshow 10 Ocak'ta kapılarını açıyor



BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 10-14 Ocak 2017 tarihleri arasında Junioshow Fuarı'nın ikincisini düzenleyeceklerini söyledi. 180'i aşkın firmanın stant açacağını belirten Başkan Burkay, fuar kapsamında düzenleyecekleri alım heyetleriyle de sektöre yeni iş bağlantıları kurma fırsatı sunacaklarını ifade etti. İbrahim Burkay, "Üretimin ve ihracatın merkezi Bursa, bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe de dünyanın en önemli merkezlerinden biri olacak" dedi. - BURSA