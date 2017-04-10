Bursagaz Yöneticileri Sahada

Bursagaz yöneticileri, saha ekiplerine eşlik ederek, baca kontrolü, kazan dairesi kontrolü gibi işlemleri birlikte yaptı.



Bursagaz yöneticileri ile İç tesisat ve Proje Onay Birimi saha çalışanları önce kahvaltıda bir araya geldi. Ardından yöneticiler saha ekiplerine eşlik etti. Tesisat kontrol, bordro kontrol, kazan dairesi kontrolü ve baca kontrolü gibi işleri saha ekipleriyle birlikte gerçekleştiren Bursagaz yöneticileri, sertifikalı iç tesisat firmaları ile de görüşmeler yaptı. Yönetim takımı ile çalışanlar arasındaki iletişimi sağlamlaştırmak ve saha personelinin işlerini yerinde görmek maksadıyla düzenlenen faaliyet gün boyu sürdü. Saha çalışanları ve yöneticiler iş geliştirme ve iş mükemmelliğini sağlama konularında değerlendirmeler yaptı. - BURSA