Bursagaz'a Yeşil Bina Sertifikası

Bursagaz, kendi enerjisini üreten genel müdürlük binası ile "platinum leed" sertifikası almaya hak kazandı.



Bursagaz, çevreye saygılı genel müdürlük binası ile en yüksek sertifika seviyesi olan "platinum leed" sertifikasının sahibi oldu. Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki genel müdürlük binası, yenilenebilir enerji sistemleriyle mimari tasarımı bütünleştirirken, çalışanlara sağladığı sosyal alanlarıyla yeni nesil ofis tasarımlarına örnek teşkil ediyor.



Doğa dostu ve çevreci yaklaşımla tasarlanan projede, su ve elektrik tüketiminin kontrolü otomatikleştirilmiş sistemlerle sağlanıyor. Binanın inşasında ve dekorasyonunda kullanılan malzemeler ise uluslararası 'yeşil bina' standartlarına uygun olarak seçildi. Yağmur sularının ve atık suların mekanik olarak kontrol edildiği yapıda, cephedeki PV panellerinin ve rüzgar tribününün sayesinde binanın enerji ihtiyacının yüzde 3'ünü güneş ve rüzgar enerjisinden karşılaması bekleniyor.



Bursagaz Genel Müdürü Dr. Markus Rapp, "Bursagaz'ın yeni binası, uluslararası faaliyet gösteren bir mimarlık firması tarafından, çevre performansı ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmayı azami seviyeye çıkaracak şekilde tasarlandı. Çalışanların servis veya kişisel araç kullanmasını ortadan kaldıran ve inşaatında geri dönüşümlü malzemeler kullanılan bina ile çevreye verilen zararın asgariye indirilmesi hedefleniyor. Yenilenebilir kaynaklardan maksimum yararlanma hedefiyle, elektrik ve mekanik sistemlerinin enerji verimliliği göz önünde bulundurarak inşa edilen binamız ile en yüksek sertifikasyon derecesi platinum leed sertifikası sahibi olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.



Bursagaz Proje Müdürü Fatih Er, "İnşaat aşamasında dahi çevresel kirliliği önleyecek çalışmalar yaptık, bina teraslarındaki yağmur sularını ve binanın çevresindeki drenaj sularını biriktirip filtrelerden geçirerek 20 metreküp yağmur suyu biriktiriyoruz. Bunu bahçe sulama vetuvalet rezervuarlarında kullanıyoruz. Bina elektrik ihtiyacının 142kilowatınıdoğalgaz ile çalışan trijenerasyondan üretiyoruz. Binamızın güney cephesinde Türkiye'de ilk defa kullanılan transparan güneş pilleri var. Binanın teras ve güney cephesinde kullanılan fotovoltaik panelleri yaklaşık 50 kilowatt elektrik üretiyor. Yenilenebilir enerjiden ürettiğimiz elektriği bir UPS'de toplayıp aydınlatma armatürlerinde ve prizlerde kullanıyoruz. Yenilenebilir kaynaklardan ürettiğimiz elektriğin tamamını bu sayede tüketiyoruz. Türkiye'de ilk defa göreceğiniz bir diğer uygulama ise parans aydınlatma, güneşe göre konumunu ayarlayan 2 kollektör aracılığıyla gün ışığı almayan alanlara fiberoptik kablolar aracılığıyla gün ışığı bir armatür aracılığıyla taşınıyor. Bir diğer yenilebilir enerji üretimi uygulaması olan rüzgar tribünümüz ise 600 watt elektrik üretme kapasitesine sahip. Manzara ve güneş ışığını efektif olarak kullanmak için binanın tamamını cam yaptık. İçeriden dışarıya, dışardan içeriye ısı ve ses alışverişinin engelleyen tripleglazedcamlar kullanarak doğal enerji kaynaklarından mümkün olduğu kadar çok yararlandık" dedi.



2016 sonu itibarıyla 771 milyon TL cirosu olan Bursagaz'da toplam 254 kişi çalışıyor. - BURSA