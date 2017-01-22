Bursa Yaklanan Hırsızlık Şüphelisi, 'Çalma Hastalığım Var' Dedi

Yaklanan hırsızlık şüphelisi, 'Çalma hastalığım var' dedi



BURSA'da 3 mağazadan matkap, kamera ve havlu çalan Ahmet B., güvenlik kameraları görüntülerinin incelemesi sonucu yakalandı. 20 gün boyunca mağazalardan toplam 10 bin liralık malzeme çalan zanlı sorgusunda, "Benim çalma hastalığım var" dedi.



Bursa'da ev ve inşaat malzemelerinin satıldığı 3 farklı mağazadan 20 gün içinde toplam 10 bin liralık matkap, kamera ve havlu çalındı. Mağaza yetkilileri, hırsızlığı fark edince güvenlik kameralarını inceledi. Siyah montlu bir kişinin 20 gün boyunca mağazaya gelerek montunun içine bir şeyler sakladığını gören yetkililer polise haber verdi. Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri zanlının eşkalini ekiplere bildirdi. Son olarak şehir merkezinde bir AVM'de sivil polisler tarafından fark edilen 26 yaşındaki Ahmet B. mağazada yakalayarak gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin gözaltına aldığı Ahmet B. suçunu itiraf etti. Ahmet B. ifadesinde, "Mağazalara giderek çeşitli eşya çaldığım doğrudur. Ancak benim çalma hastalığım var" dediği öğrenildi.