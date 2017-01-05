Bursa'da Yoğun Kar Uyarısı

Bursa Valiliği, Cuma günü önce kuvvetli lodosla beraber hava sıcaklığının düşmesiyle yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı.



Bursa Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısı üzerine Bursalılara çağrı yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Bursa'da 5 Ocak Perşembe günü



yağışlar görülmesi bekleniyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Bursa'nın batı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın Perşembe günü bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. 6 Ocak Cuma günü, önce kuvvetli lodosla beraber Bursa ve Bilecik il genelinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kuzeyli rüzgar ve hızlı sıcaklık düşüşleri ile yer yer yoğun olmak üzere kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor. 7 Ocak Cumartesi günü bölge genelinin yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. 8 Ocak Pazar günü bölge genelinde hafif kar yağışlarının devam etmesi bekleniyor" denildi.



Vatandaşları uyaran Bursa Valiliği, şu ifadelere yer verdi: "Önümüzdeki günlerde meteorolojik açıdan kuvvetli hava olaylarının yaşanacağı, kuvvetli sağanak yağış, yoğun kar yağışı, önce güneyli sonra kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve ani sıcaklık değişimleri, ekstrem düşük sıcaklıklar, kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden vatandaşların tedbirli olması gerekmektedir" - BURSA