Bursa'ya Yeni Oto Pazarı

Bursa'da Küçüksanayi'nin ardından BUTTİM'de de ikinci el oto pazarı kurulacak.



Bursa Uluslararası Tekstil ve Ticaret Merkezi'nde (BUTTİM)'de 23 Nisan itibariyle haftanın her pazar günü olmak üzere 2 yıl boyunca ikinci el otomobil pazarı kurulacak. BUTTİM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tiryaki, 3 aydır yönetimde olduklarına dikkat çekerek, "BUTTİM'in gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Seçimlerden önce söylediğimiz bütün şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de ikinci el otomobil pazarını buraya getirmekti" dedi.



20 bin metrekarelik alanda 2 bin 500 aracın rahatlıkla sığabileceği vurgulayan Tiryaki, "Bunun yanı sıra çocuk parkı, cami, yiyecek içecek bölümleri, kafeteryanın olduğu bir yer. Buraya geldiğiniz zaman son derece modern bir ortamda aracınızı pazarlayabileceksiniz. 2 yıllık yönetim olduğumuz için ikinci el otomobil pazarını da 2 yıl boyunca burada olmasını istiyoruz. İstanbul yolu üzerinde T-2 tramvay hattının yapılmaya başlanması, yan tarafımızda adliye binasının olması buraları çok hareketlendirdi. Bundan sonra BUTTİM daha da hareketlenecek" ifadelerini kullandı.



Nilüfer ilçesinde bulunan mevcut ikinci el otomobil pazarının kapanma aşamasına geldiğini dile getiren Tiryaki, "Bizim aldığımız duyumlara göre mevcut yer kapanma eğiliminin başladığını öğrendik. Bursa'nın tek ikinci el otomobil pazarı da BUTTİM olacak. Burasının şehre yakın olması ve sosyal imkanları Bursalıların faydasına olacak" şeklinde konuştu. - BURSA