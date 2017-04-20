Bursa'ya dev gökdelen



BURSA - Bursa'ya inşa edilecek 126 metrelik gökdelenin maketi İnşaat Fuarı'nda teşhir edildi.

33 kattan oluşacak projenin bir benzerinin olmadığını söyleyen SKY Group Pazarlama İş Geliştirme Direktörü Tolga Bora Şahin, "İstanbul yolunda Hilton Otel'in karşısına inşa edeceğiz. Arkasında yeni yapılacak adliye binası var. Fuar alanımız hemen yanı başımızda. Şu anda sadece tanıtım yapıyoruz. Fuardan sonra satışları gerçekleştireceğiz. 2 yıl içinde tamamlanacak. Binamızda çok özel markaları tercih etmeyi umuyoruz. Prestiji yüksek bir bina olacak. Ana cadde üzerinden adliyeye geçmek isteyenler çarşının içini kullanarak da adliyeye yürüyerek gidebilecek. Yüzde 50 oranında marka antlaşması yaptık" dedi.

Taleplerden memnun olduklarını söyleyen Şahin, "Yabancı yatırımcıların ilgili büyük. Özellikle Rusya ve Ortadoğu ülkelerinden ciddi bir talep var. Yatırımcı markasını burada güçlendirmek istiyor" diye konuştu.

(AÇ-MŞ)