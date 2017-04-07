Bursa Valiliğinden Dolandırıcılık Uyarısı

Bursa Valiliği, Vali İzzettin Küçük'ün ismi kullanılarak, yardım talebinde bulunan kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.



Açıklamada, son günlerde bazı kişiler tarafından çeşitli firma ve iş adamlarından Vali İzzettin Küçük'ün ismi kullanılarak, yardım talep edildiği öğrenildiği belirtildi.



Konuyla ilgili valiliğin herhangi bir ilgisi ve talimatı bulunmadığı dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Adı geçen kişilerin yakalanması konusunda gerekli tahkikat başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın, kendilerini devlet yetkilisi gibi göstererek, yardım talebinde bulunanlara asla itibar etmemeleri, herhangi bir kişi ya da hesap numarasına kesinlikle para yatırmamaları, ilgili birimlerle ivedilikle irtibata geçmeleri gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur."