Bursa Üzerinden Suikast Silahı Çıkan Saldırgan Tutuklandı

Üzerinden Suikast Silahı Çıkan Saldırgan Tutuklandı



BURSA'nın İnegöl ilçesi'nde dört gün önce silahlı saldırıya karışan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Zanlı A.A.'nın yapılan üst aramasında suikast silahı olarak bilinen "Glock" marka tabanca ele geçirildi.



İngöl ilçesi'nde geçtiğimiz 30 Ocak günü Küçük Sanayi Sitesi Ağaç İşleri Bölümü 11. Sokak üzerinde yaya olarak yürüyen 33 yaşındaki İ.Ö.?ye, yanından geçen araçtaki 33 yaşındaki A.A. tarafından tabancayla ateş edildi. Saldırıdan yara almadan kurtulan İ.Ö.?de yanındaki tabancayla karşılık verdi. Olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için araştırma yapan polis ekipleri olayın faili olan A.A.'yı yanında bulunan arkadaşı H.A. ile birlikte bir köftecide yemek yerken gözaltına aldı. A.A.'nın yapılan üst aramasında suikast silahı olarak bilinen glock marka ruhsatsız silah, 2 adet şarjör, 31 adet mermi, 1 adet fişek ve 1 gram metamfetamin, H.A.'nın üzerinde ise, 1 adet 9 milimetre çapında el yapımı ruhsatsız silah ile 6 adet mermi ele geçirildi.



Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen A.A. mahkeme tarafından tutuklandı. Adliye çıkışı kendisini görüntüleyen gazetecilere iyi çekin arslanlarım diyen A.A. cezaevine konuldu. A.A.'nın yanında bulunan H.A. ile saldırıya uğrayan İ.Ö. hakkında ise "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.