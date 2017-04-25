Bursa Uludağ'da Yavru Ayının Yemek Arama Mücadelesi

Ursa Uludağ'da doğal ortamlarında yaşamlarına devam eden ayılar kış uykusundan uyanarak Milli Parklar Bölgesi'ndeki çöp konteynırlarında bulunan yiyecekleri tüketiyorlar. Bölgede bulunan restaurant işletmecilerinin çöp konteynırlarına attıkları yiyecekleri bulmak için çaba sarfeden yavru ayının görüntüsü bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.