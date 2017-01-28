Bursa Uludağ'da Şenlik Var

Uludağ'da şenlik var



BURSA Büyükşehir Belediyesi tarafından kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da düzenlenen 'Kış Şenliği' ilginç görüntülere sahne oldu. Şenlikler kapsamında yapılan atlı kızak yarışı ilgiyle izlendi.



Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ'da Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü ve B: ursa Kültür A.Ş. koordinasyonunda yapılan "Kış Şenliği" başladı. İki gün sürecek şenliğin açılış törenine, Uludağ'da düzenlenen Belediye Başkanları toplantısı için gelen aralarında Kocaeli, Antalya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanları ile İçişleri eski Bakanı Efkan Ala'da katıldı.



Burada konuşma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Uludağ, şehrimizin en önemli değerlerindendir. Sadece Bursa'nın değil ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, Uludağ'ın şehirle bütünleşen bir cazibe merkezi haline gelmesi noktasında çalışmalar gerçekleştirdik. Kış şenliğide bunlardan biri. Burada iki gün sürecek etkinliklerde vatandaşlarımız, snowboard eğitim ve gösterileri, atlı kızak ve geleneksel kızak yarışmaları, zipline, karda hamburger ile kayma (snowtubing) etkinliklerine katılabilir, izleyebilirler" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe daha sonra startını verdiği şenlikler kapsamında atlı kızaka bindi.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısı nedeniyle geldikleri Uludağ'da hem toplantı yaptıklarını ve deneyimlerini paylaştıklarını, hem de Uludağ Kış Şenliği'ne katıldıklarını söyledi. Karaosmanoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin Uludağ ile ilgili hassasiyetini ve çalışmalarını bildiğini ifade ederek, yerel yönetimlere yetki verildiği takdirde kalkınmanın etkin bir şekilde sağlandığını sözlerine ekledi