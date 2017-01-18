Bursa Uludağ'da Kar Kaplanları Hayat Kurtarıyor

Uludağ'da "Kar kaplanları" hayat kurtarıyor



Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sömestre öncesi yoğunluk yaşanmaya başladı. Son 10 gün içinde yoğun sise karşın kayak yaparken meydana gelen kazalarda yaralanan 73 kişiye müdahale yapılırken yönünü kaybedip mahsur kalan 12 kişi ise Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulunarak oteller bölgesine getirildi. Donmak üzere bulunan 5 kişi ise kar motorlarıyla sağlık birimine sevk edildi.



Uludağ'da 'Kar kaplanları' olarak bilinen kar üstü araçları etkin kullanabilen, şiddetli soğuk ve derin karda harekat kabiliyetine sahip, tamamı rütbeli personelden oluşan ve ilk yardım konusunda eğitimli olan Jandarma Arama Kurtarma Timleri, zirvede soğuk ve tipi nedeniyle dirençleri düşen kişilere ilk önce sıcak içecek ve çikolata verip ilk sağlık müdahalesini yaparak sedyeli kar motoruna bindirip 112 Acil Servis istasyonuna getiriyorlar.



24 saat zirvede 13 kar motoruyla 2 tim halinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma ekipleri son 10 gün içinde yoğun sise karşın kayak yaparken meydana gelen kazalarda yaralanan 73 kişiye müdahale yapılırken yönünü kaybedip mahsur kalan 12 kişi ise Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulunarak oteller bölgesine getirildi. Donmak üzere bulunan 5 kişi ise kar motorlarıyla sağlık birimine sevk edildi.



Geçtiğimiz yıllara göre kayıp ve mahsur kalkma olaylarının düşük olduğu Uludağ'da Jandarma ekipleri kayıp ve mahsur kalan kişiler 156 Jandarma İmdat telefonlarını aradıklarında yerleri Acil Çağrı Konum Belirleme Sistemi ile belirleyerek, müdahale ediliyor.



Kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı Uludağ'da Beceren pistinde kayak yaparken sis nedeniyle dengesini kaybedip yere düşen ve sağ bacağı kırılan 42 yaşındaki Selma Ece'ye ilk müdahale Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından yapıldı. Sedyeli kar motoruyla 112 Acil Servis istasyonuna götürülen Selma Ece ardından hastaneye sevk edildi. Tutyeli bölgesi Cennet Kaya mevkiinde sis nedeniyle yönünü kaybedip kara saplanan 38 yaşındaki Ulaş Çiftçi ise saplandığı kar kütlesinden kurtarılarak kar motoru ile oteller bölgesine indirildi.