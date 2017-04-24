Bursa Uludağ'da Kar Kalınlığı 40 Santime Ulaştı

Uludağ'a dün akşam yağan kar ile kar kalınlığı bu sabah 40 santime ulaştı. Meteroloji kar yağışı beklenmediğini açıkladı.



Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan ve kayak sezonunu kapatan Uludağ'da kar yağışı devam ediyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derecyee kadar düştüğü Uludağ'da dün akşam kar yağdı. Böylece kar kalınlığı 40 santime ulaştı. Kar lakütiği olmayan araçların Uludağ'a çıkış ve inişine jandarma izin vermezken meteroloji hafta içersinde kar yağışının beklenmediğini açıkladı. Toplam 6 bin yatak kapasitesi bulunan 30'a yakın otel ve tesisin yer aldığı Uludağ'da kayak sezonu geçtiğimiz mart ayında sone ermiş otellerin büyük bölümü kapatmıştı.