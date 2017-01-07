Bursa Uludağ'da Kar Kalınlığı 245 Santim

Bursa'da, dün gece başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yön de etkiemeye devam ediyor. Şehir merkezinde ki kar kalınlığı sabah yapılan ölçümlerde 28 santime ulaştı. Uludağ'da ise kar kalınlığı 245 santim olarak ölçüldü. Bursa-Uludağ yolunun kapanmaması için karayolları 14. bölge müdürlüğüne bağlı ekipler 24 saat aralıksız olarak çalışırken jandarma ise zincir takmayan araçların gidiş ve dönüşüne izin vermiyor.



SEFERLER İPTAL EDİLDİ



Bursa'da kötü hava koşulları nedeniyle Mudany'dan, BUDO'nun İstanbul'da Eminönü/Sirkeci ve Büyükçekmecece'ye karşılıklı olarak yapması gereken deniz otobüsü, İDO'nun ise Yenikapı'ya gerçekleştirceği deniz otobüsü ve feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.



BURSA-BALIKESİR KARAYOLU KAPANDI



Bu arada buzlanma nedeniyle Bursa-Balıkesir karayolunun Gölyaz Mevkii'nde meydana gelen kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapandı. Yaklaşık 10 kilometrea kuyruğun oluştuğu yolun trafiğe açılması için çalışmalar devam ediyor.



PARKTAKİ HAVUZ BUZ TUTTU



Bursa'da hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesi nedeniyle kent merkezindeki Orhangazi Parkı'nda bulunan havuz dondu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapanan mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürürken en büyük sıkıntının açılan yolların tekrar kar ve tipi yüzünden kapanması olduğu öğrenildi.