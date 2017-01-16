Bursa - Uludağ'da Berkay Coşkusu

Uludağ'da Berkay coşkusu (Görüntülü Haber)



TÜRKİYE'nin en büyük kış ve gençlik festivali olan Whitefest gençlik festivalinde sahneye çıkan ünlü sanatçı Berkay, kendisini izlemeye gelen hayranlarını söylediği şarkılarla coşturdu. Sahne öncesi gazetecilere açıklama yapan Berkay eşinin 2,5 aylık hamile olduğunu belirterek Baba olacağım için çok heyecanlı ve mutluyum dedi.



Uludağ'da düzenlenen Whitefest 2016 gençlik festivaline katılan ünlü sanatçı Berkay kendisini izlemeye gelen hayranlarına önce Taburcu, Lolita, Ömrümün Yarı Kalanı, Ele İnat, İzmirli, İnanrım ve Gel Gel gibi sevilen şarkılarını ard arda söyledi. Ünlü şarkıcı daha sonra arabesk şarkılara geçti. Beni Benden Alırsan, Hani Bekleyecektin, Kaç Kadeh Kırıldı, Nasip Değilmiş gibi şarkıları salonu dolduran gençlerle hep bir ağızdan söyleyen Berkay, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.



Konser öncesi gazetecilerin sorularını cevaplandıran Berkay, performansını günde 6 saat uyuyarak ve spor yaparak yakaladığını belirtti. Berkay, Sahnede ekip arkadaşlarımın mutlulukları bana ayrı bir enerji ve heyecan veriyor dedi. 2017'de baba olacağı müjdesini de veren Berkay, Eşim Özlem 2,5 aylık hamile henüz bebeğimizin cinsiyeti belli değil ama bizim için önemli olan sağlıklı olması. Bana bu heyecanı yaşatan eşime binlerce teşekkür ediyorum dedi.



Önümüzdeki Mart ayında Yansıma isimli bir albümle hayranlarıyla buluşacağını belirten Berkay, Ancak bu albüm pop tarzı şarkılardan oluşacak. Aslında herkes benden arabeks bekliyordu. Öyle bir şey olmayacak. Çünkü daha önceki çalışmamız bir proje ürünüydü. Keyifle yaptık ve 60 bin sattık iyi bir rakamdı yeni albümümüz tamamen pop olacak artık benden şu an arabeks beklemesin diye konuştu.