Bursa 'Sokak Oyunları Şenliği'ne Hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 'Sokak Oyunları Şenliği', bu yıl 11. kez gerçekleştiriliyor.



Türkiye'nin farklı kentlerinden gelecek öğrencilerle ulusal boyutta hayata geçirilen 'Sokak Oyunları Şenliği', çocukları bir araya getirecek. Müzeciliği eğitim faaliyetleriyle harmanlayan Bursa Kent Müzesi'nin en önemli projelerinden biri olan ve 2007 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilen 'Sokak Oyunları Şenliği, bu yıl 25 Nisan Salı günü yapılacak. Stad Meydanı'nda neşeli anların yaşanacağı şenlik, aynı gün saat 12.00'de Kültürpark eski Nikah Dairesi Kapısı önünden çocukların eğlenceli kortejiyle başlayacak. Çocuklar kortejde, dünyayı oyunla yorumlayan dövizler taşıyacaklar. Çocuk bando takımı eşliğinde yapılacak yürüyüşte çocuklar, sokak oyunlarının hatırlatıldığı sloganlarla da yürüyüşe renk katacaklar. Çocukların özgürce ip çevirme, samıdık, yakan top ve körebe gibi oyunlar oynayacağı şenlik coşkulu anlara imza atacak.



Öğrenciler, yola çıkmadan önce okullarında çektikleri fotoğraflarla heyecan ve sevinçlerini paylaştılar. Bursa'da Büyükşehir Belediyesi'nin müzeleri ile tarihi ve turistik mekanlarını yakından tanıma şansı bulacak olan öğrenciler, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Göç Müzesi, Enerji Müzesi, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkez (BTM) ile Kapalı Çarşı, Koza Han, Yeşil Cami ve Ulu Cami'yi ziyaret edip, Uludağ'ı da gezecekler. - BURSA