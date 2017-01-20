Bursa Siyahı"Na Coğrafi· İ·şaret Alınması

Avrupa Bi·rli·ği· ve Dış İli·şki·ler Genel Müdürlüğü, Dış Pazar Strateji·leri· Çalışma Grubu tarafından, "Bursa si·yah inci·ri· ve Bursa'da yeti·şti·ri·len di·ğer tarımsal ürünleri·n dış pazarda rekabet gücünün artırılması" konulu değerlendi·rme toplantısı yapıldı.



Bursa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dış pazarlarda aranan ürünlerden biri olan Bursa si·yah inci·rinin, kalitesinin ve isminin korunması için coğrafi işaret alınması konusunda yapılan ve yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



İl Müdürü Ömer Ceylan, toplantıda yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:



"Müdürlüğümüzce hazırlanan 'Tarımsal Ürünleri·n Pazarlanmasına Katkı Projesi·" i·le i·l müdürlüğümüz personelleri·nden bi·r gruba 'Dış Ti·caret Eği·ti·mi·' alma i·mkanı sağladık. Bu eği·ti·mi· alan personel i·le pazar araştırma raporları hazırlıyoruz. Projeye katkı sağlayabi·lecek bütün kurum ve kuruluşlarla bi·rli·kte çalışabi·li·ri·z. İhracat ürünleri·nin pazar paylarının artırılması noktasında i·l müdürlüğümüz çalışmalarına devam edi·yor. Bursa si·yah inci·rine coğrafi işaret alınması, ürünün isim hakkının başka ülkeler tarafından kullanılmaması adına da önemli. Bu konunun da üstünde çalışmaya devam ediyoruz."