Bursa Silahlı Yaralama Güvenlik Kamerasında

Silahlı yaralama güvenlik kamerasında



BURSA'da iki kişi arasında otomobil alışverişi nedeniyle yaşanan anlaşmazlık sonucu çıkan tartışmada 28 yaşındaki Yasin İpek, Zafer Çakmak tarafından av tüfeğiyle karnından vuralarak ağır yaralandı.Silahlı kavga, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.



Olay, geçtiğimiz ay Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Zafer Çakmak (30) ile Yasin İpek (28) arasında daha önceden meydana gelen araç alışverişi nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Bu anlaşmazlık nedeniyle Yasin İpek ve Zafer Çakmak benzin istasyonunda buluştular. Yaşanan tartışma esnasında araç içinde bulunan Zafer Çakmak yanında bulunan av tüfeğiyle Yasin İpek'in karnına ateş ederek ağır yaraladı. Yasin İpek'in yere düşüp kanlar içinde kalması üzerine Zafer Çakmak aynı araçla geldiği arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ağır yaralanan Yasin İpek ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay esnasında benzin istasyonunun güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler sonrası araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Zafer Çakmak'ı dün akşam evinde suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakaladılar.



Olay anının güvenlik kamerası görüntüsü



Hüseyin TÜCCAR,BURSA/(DHA)



(Tür: Yurt)