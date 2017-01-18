Bursa - Serdar Ortaç: Donald Trump'ın Bile Gencecik Karısı Var

Serdar Ortaç: Donald Trump'ın bile gencecik karısı var
KIŞ ve Turizm Merkezi Uludağ'da düzenlenen Türkiye'nin en büyük kış festivali olan Selfy Whitefest 2017 gençlik festivalinde sahneye çıkan ünlü sanatçı Serdar Ortaç söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu. Gazetecilerin eşler arasındaki yaş farkı hakkındaki sorusuna Serdar Ortaç, "Bence yaş farkı önemli değildir. Gönül ve aşkın yaşı olmaz. Dünyada bile örnekleri var. ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın bile gencecik karısı var. Bende Chleoe'yi sevdim evlendim. Trump baba bile sevmiş evlenmiş" dedi.
Uludağ'da düzenlenen 'Selfy Whitefest 2017' gençlik festivalinde 'Gıybet' parçasıyla sahneye çıkan ünlü sanatçı Serdar Ortaç, 1994 yılından itibaren seslendirdiği parçaları söyleyerek hayranlarına unutulmaz saatler yaşattı. Serdar Ortaç, kendisine eşlik eden dansçılarla birlikte iki saat sahnede kaldı.
DONALD BABANIN EŞİNİN YAŞIDA KÜÇÜK
Sahne öncesi kuliste gazetecilerin sorularını cevaplayan Serdar Ortaç, aşkta veya evlilikte yaş farkının sorulması üzerine, "Bence yaş farkı önemli değildir. Gönül ve aşkın yaşı olmaz. Erkekte biraz daha tahammül edilebilir oluyor. Kadınlarda ise olağan dışı bir şeymiş gibi karşılanıyor. Sevmişler birbirlerini. Gereksiz bence" dedi.
Anne ve babasının arasında ise 15 yaş fark olduğunu belirten Serdar Ortaç, "Aralarında 40 yaş fark olanlar bile var. Dünyada örnekleri arasında ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın bile gencecik karısı var. Bende Chleoe'yi sevdim evlendim. Trump baba bile sevmiş evlenmiş. Doğru, bir şey demek istemiyorum. Gönül ister ki 3- 5 yaş fark olsun, aynı anda aşık olsunlar, beraber büyüsünler, evlensinler. Aşk bu gözü yok ki" diye konuştu. Serdar Ortaç, "Ne zaman baba olacaksınız?" sorusu üzerine ise "Kısmet" cevabı vermekle yetindi.
Amerika'da bir ajans ile çalışmaya başlayan ve kendisinden 24 yaş küçük olan eşi Chloe Loughnan'ın önümüzdeki günlerde yanına gideceğini belirten Serdar Ortaç, Mart veya Nisan ayında Türkiye'ye döndükten sonra yeni albüm çalışmalarına başlayacağını söyledi.
Bursa - Serdar Ortaç: Donald Trump'ın Bile Gencecik Karısı Var
Serdar Ortaç: Donald Trump'ın bile gencecik karısı varKIŞ ve Turizm Merkezi Uludağ'da düzenlenen Türkiye'nin en büyük kış festivali olan Selfy Whitefest 2017 gençlik festivalinde sahneye çıkan ünlü sanatçı Serdar Ortaç söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu.
Serdar Ortaç: Donald Trump'ın bile gencecik karısı var