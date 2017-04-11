Bursa Rögar Kapağı Kaza Yaptırdı

Rögar kapağı kaza yaptırdı



BURSA'da yol seviyesinden daha yüksek şekilde yerleştirilen rögar kapağı kazaya neden oldu.



Merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde Telokom Müdürlüğü tarafından yol seviyesinden yüksek olarak yerleştirilen rögar kapağının üzerinden aracıyla birlikte geçen Uğur Çokkatı'nın kullandığı otomobil pert oldu. Kaza anında otomobilin içerisinde bulunan aracın hava yastıkları açılırken araçta bulunan sürücü Uğur Çokkatı'nın burnu kırılırken yanında bulunan arkadaşı Mehmet Kaya ise kafasını cama çarparak yaralandı. Uğur Çokkatı yaklaşık 20-30 kilometre hızla giderken fark edemediğim rögar kapağının üzerinden geçtim ne olduğunu anlayamadık, daha hızlı gitmiş olsaydık bu kaza ölümle sonuçlanabilirdi dedi. Uğur Çokkatı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kaza anından sonra ilgili firmadan zararının karşılanması için şikayetçi olacağını söyledi.



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Güvenlik kamerası görüntüsü



BURSA-DHA



(Tür: Yurt)