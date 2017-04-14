Bursa Riyad Seyahat Fuarı'nda Tanıtıldı…

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde 2009 yılından bu yana düzenlenen 'Riyad Seyahat Fuarı'nda Bursa, geçen sene olduğu gibi bu sene de yoğun ilgi gördü. 7-10 Nisan 2017 tarihlerinde 50 ülkeden 250 kurumun katılım sağladığı Riyad Seyahat Fuarı, 30 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Fuar, Riyad Ticaret ve Sanayi Odası Turizm ve Eğlence Komitesi Başkanı ve Riyad Uluslararası Konferans ve Sergi Merkezi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Majid A. Al-Hokair tarafından açıldı.

Bursa'nın bağımsız bir stantla katılım sağladığı fuarda, yatırım ortamı ve turizm değerleri birlikte tanıtıldı. UNESCO şehri Bursa'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin, termal kaynaklarının İznik Çinisi ile birlikte tanıtıldığı özel olarak tasarlanan stant ziyaretçilerden tam not aldı. Fuara, Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği Müdürü ve birliğe üye turizm acenteleri katılım sağladı.

Bursa Valiliği öncülüğünde, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği organizasyonunda katılım sağlanan fuarın ilk gününde, Riyad Ticaret ve Sanayi Odası Turizm ve Eğlence Komitesi Başkanı Majid A. Al-Hokair, Riyad Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile Riyad Turizm Fuarı Organizatörü Bander AL-GRYNI, Bursa standını ziyaret etti.

Bu yıl 9.su düzenlenen Riyad Seyahat Fuarı süresince ziyaretçilere tanıtıma yönelik İngilizce ve Arapça broşür, kitapçık gibi tanıtım materyalleri ile promosyon malzemeleri dağıtıldı.

