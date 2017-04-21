Bursa Otomotiv Buluşmaları Sektörü Bir Araya Getirecek
Bursa, 14-16 Kasım tarihlerinde otomotiv sektörünün ilk uluslararası ikili iş görüşmeleri organizasyonu olan Bursa Otomotiv Buluşmalarına ev sahipliği yapacak.
Bursa, 14-16 Kasım tarihlerinde otomotiv sektörünün ilk uluslararası ikili iş görüşmeleri organizasyonu olan Bursa Otomotiv Buluşmalarına ev sahipliği yapacak.
Kaynak: Dunya.com
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