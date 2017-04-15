Bursa Otomobildeki Bıçaklı Dehşet

Otomobildeki bıçaklı dehşet



O anlar cep telefonuyla görüntülendi



BURSA'da birlikte alkol alıp eğlenen iki kişi evlerine giderken otomobilde hesap yüzünden önce tartıştılar sonra bir birlerini bıçakladılar. Olaya tanık olan vatandaşlar, bıçak darbesi alan yaralılardan Arslan Karakoyun'u otomobilden çıkmartmaya çalışırken, bıçaklamaya devam eden Özcan Sönmez'i linç etmek istedi. Zamanında olay yerine gelen ve tabancasını çeken polis olası linç girişimini önlerken yaralanan Özcan Sönmez'e kelepçe taktı. Polis, öfkeli kalabalığı uzaklaştırırken yaralıları hastaneye gönderdi.



Olay sabah saat 09.30 sıralarında Merkez Yıldırım ilçesi Yüksek İhtisas Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre gece birlikte alkol alan Arslan Karakoyun ve Özcan Sönmez evlerine gitmek için Arslan Karakoyun'un sürdüğü otomobil ile yola çıtkı. Araç içinde hesap yüzünden tartışan iki arkadaş kavga etmeye başladılar bu sırada yanındaki ekmek bıçağını çıkaran Özcan Sönmez araç seyir halindeyken sürücü Arslan Karakoyun'u bıçakladı. Aracını durduran Arslan Karakoyun çakı bıçağı ile Sönmez'e karşılık verirken,



kendisini araç içinden dışarıya atarak kurtulmak istedi. Buna rağmen bıçaklamaya devam eden Özcan Sönmez'i gören vatandaşlar duruma müdahale ederek aracın camını kırarak Özcan Sönmez'i linç etmek istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri silahlarını çekip vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Uzun süre araçtan inmek istemeyen Özcan Sönmez polisler tarafından yaralı halde zorla indirilip yere yatırıldıktan sonra ellerine kelepçe takıldı. Polisin haber vermesi sonucu olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları devlet hastanesine kaldırdı.



Olayın görgü tanıdığı Ömer Ahmet Aslan, "arkadaşımızı muayeneye götürdük dışarıya çıktığımızda olayı gördük, iki kişi birbirini bıçaklıyordu, kapıyı açmak için vatandaşın biri camı kırdı, polis kısa sürede geldi vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı, bıçaklayan kişiyi vatandaşlar linç ederek bıçaklananı kurtardılar" diye konuştu.