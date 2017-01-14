Bursa Otomobil Otobüs Durağına Girdi 7 Yaşındaki Enes Hayatını Kaybetti

Otomobil otobüs durağına girdi 7 yaşındaki Enes hayatını kaybetti



BURSA'da aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, otobüs durağına girdi. Kazada 7 yaşında Enes Güleç hayatını kaybederken annesi ve ablası yaralandı. Kazada 7 kişi yaralandı.



Kaza,merkez Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen 16 ZR 232 plakalı otomobil iddiaya göre aşırı hız yapınca kontrolden çıktı ve otobüs durağına çarptı. Sürücünün kaçtı kaza otobüs durağında Diş Hastanesi'ne gitmek için ailesiyle birlikte bekleyen Enes Güleç hayatını kaybederken talihsiz çocuğun annesi Münise (39), ablası Naziye Güleç (16) ve çarşıya gitmek için durakta bekleyen İsmail Sarı (41), Abdullah Yıldırım (52), Cihan Boğa ve kimliği öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. Polis, kimliğini tesbit ettiği otomobilin sürücüsünü arıyor.