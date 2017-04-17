Bursa Ormandaki Infazı Kopuk Tespih Aydınlattı

Ormandaki infazı kopuk tespih aydınlattı



BURSA'da ailesi tarafından 35 gündün beri aranırken ormanlık alanda toprağa gömülmüş haldeki cesedi bulunan 25 yaşındaki Ömer Erkmen cinayeti ile ilgili jandarma tarafından 6 şüpheli gözaltına alındı. Başına iki kurşun sıkılarak öldürülen Ömer Erkmen'in katil zanlıları kopuk tespihteki parmak izlerinden tespit edilerek yakalandığı bildirildi. Merkez Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi'nde oturan Emine Erkmen, uyuşturucu madde kullanan 3 çocuğundan ortancası olan Ömer Erkmen'den bir aydır hiç bir haber alamaması üzerine cumhuriyet savcılığına başvuruda bulundu. Emine Erkmen, "Ömer maalesef madde kullanıyordu. Onu merak ettiğimi bildiği için beni sürekli olarak arardı. En fazla iki gün eve gelmezdi. Bu süre içersinde kontörü yoksa arkadaşının telefonundan arayıp bilgi verirdi. Geçtiğimiz 5 Mart günü kendisi ile gece telefon konuşması yaptım. Bana, 'anne Çirişhane mahallesindeyim. Mutlaka geleceğim' dedi. Sonra telefonu kapandı. Oğlum ne aradı ne sordu. Çocuğumun hayatından endişe ediyorum" dedi. Jandarma ve polis arama çalışmalarını sürdürürken 9 Nisan'da merkez Yıldırım İlçesi'ne bağlı Cumalıkızık'da ormanlık alanda tarlasına gitmekte bulunan bir kişi, toprağın üzerinde beyaz eşofman parçası görüp ayağıyla dokunca ceset ile karşılaştı. Haber verilmesi üzerine Yıldırım İlçe Jandarma ekipleri ile Cumhuriyet Savcısı olay yerine giderek inceleme başlatıldı. Toprağa gömülmüş halde bulunan ceset, çıkarıldıktan sonra Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopsi sonucu kafasına tabanca ile iki el ateş edilerek öldürülen kişinin Ömer Erkmen olduğu belirlendi. Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kurularak, cinayetin soruşturmasına başlandı. Mayın dedektörü ile cesedin bulunduğu yerde yapılan aramada, iki ait boş kovan ile kopmuş şekilde bir tespih bulundu. Birleştirilen tespihten elde edilen parmak izleri ve fiziki takip sonucu Gürsu TOKİ'de eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucunda cinayet şüphelileri oldukları bildirilen M.A.K. (28), F.D. (26), E.E. (26) ve A.U. (31) gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan çapraz sorgulama sonucunda cinayeti S.E. (35) ve Ş.E.'nin (31) kız meselesi yüzümden birlikte işlediklerini belirledi. Bu üzerine S.E. ile Ş.E.'de yakalandı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 şüpheli kişiyi, geniş güvenlik önlemi altında Bursa Adliyesi'ne sevk etti.