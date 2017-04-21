Bursa Orkestrayı Minikler Yönetti

Orkestrayı minikler yönetti



BURSA Bölge Devlet Senfoni Orkestrası tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde konser düzenlendi. Samsun Devlet Opera ve Balesi Şefi Mikhail Kirchhoff'ın yönettiği konserde kısa bir eğitim alan çocuklar orkestrayı yönetti.



Bursa Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) tarafından Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen gecede, 12 yaşındaki piyanist Dimitry Iskhanov, BBDSO eşliğinde D.Kabalevsky'nin piyano konçertosunu seslendirdi. Konserin devamında soprano Zerrin Karslı, J. Offenbach'ın "Hofmann'ın Masalları" operasından Olimpia'nın Aryası'nı yorumladı.



Daha sonra şef Kirchhoff, konseri izlemeye gelen çocuklardan 3'üne sahneye aldı ve onlara kısa bir eğitim verdi. Çocuklar eğitimin ardından orkestrayı yönetti.



Konserin ikinci yarısında ise BBDSO, Mussorgsky'ın "Bir Sergiden Tablolar" Süitinden Cüce, Kabalevsky'in Galop, J. Strauss'un Pizzicato Polka, J. Haydn'ın Oyuncak Senfonisi ve W. Schroder'in Küçük Bir Gülüş Müziği adlı eserlerini seslendirdi.



Konserin son bölümünde Bursa Filarmoni Derneği Başkanı Ömer Kızıl ve dernek üyeleri Fırat Saraçoğlu ve Mehdi Kamruz sahneye çıktı. Kızıl, duduk, Saraçoğlu, balık sırtı ve Kamruz da kornayı orkestra eşliğinde çalarak izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı.



Gecenin sonunda Dimitry Iskhanov ve Zerrin Karslı'ın sergilediği performans Bursalı müzikseverler ve çocuklar tarafından uzun süre alkışlandı.