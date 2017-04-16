Bursa Önce Oy Sonra Düğün

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve bu akşam nikah yapacak olan Ayşenur Ertaş ile Ali Bakır çifti, düğün öncesi referandum için oy kullandılar. Sırada bekleyen vatandaşlar karşılarında oy kullanmak için gelen gelin ve damadı görünce alkışladılar. İnegöl'de yaşayan Ayşenur Ertaş ile Ali Bakır çifti bu akşam yapılacak nikah töreni ile evlenecekler. Çift, nikah öncesi Şakir Lakşe İlkokulu'na gelip 1045 numaralı sandıkta oy kullandılar. Okulda sırada bekleyen vatandaşlar karşılarında oy kullanmak için gelen gelin ve damadı görünce kendilerini alkışladılar. "Bu akşam nikah yapacağız. Ardından düğünümüz olacak. Bu özel günümüz öncesi vatandaşlık görevimizi yaptık. Gelip oyumuzu kullandık. Sonuç inşallah vatanımıza ve milletimize hayırlı ve uğurlu olur." derkenş Ayşenur Ertaş ise "Mutluyuz, heyecanlıyız. Oyumuzu verdik gidiyoruz.ö şeklinde konuştu.