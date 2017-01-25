Bursa - Önce Durağa Çarptı, Sonra Araziye Devrildi

Önce durağa çarptı, sonra araziye devrildi



BURSA'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına çarptıktan sonra boş araziye yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.



Kaza saat 03.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Bursa-İzmir Karayolu'nda Beşevler Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi. İzmir istikametine giden 51 yaşındaki Harun Yakışır, 16 RL 099 plakalı otomobilini kullanırken aşırı sürat nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce yol kenarındaki otobüs durağına ardından da bir binanın duvarına çarparak, 7 metre yükseklikten ağaçların bulunduğu boş araziye devrildi. Sesleri duyan yakındaki bir sitenin güvenlik görevlisi, otomobilin araziye devrildiğini görünce durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kendi imkanlarıyla otomobil içinden çıkan Yakışır'ı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Yakışır ameliyata alındı.



Çevrede bulunan bir bina ile mobilya mağazasında da otomobilden fırlayan parçalar nedeniyle maddi hasar oluştu. Kaza yapan araç çekici ile kaldırılırken, olayın gece saatlerinde olması olası bir faciayı önledi.